Le coraggiose scelte dei grandi della NBA

Joel Embiid è una delle maggiori stelle della NBA, negli ultimi due anni è stato premiato secondo miglior giocatore della massima lega al mondo dietro al serbo Nikola Jokic. E' nato in Camerun, ma quest'anno ha ottenuto sia la cittadinanza francese che quella statunitense. Ora ci si chiede per quale nazionale giocherà i prossimi mondiali 2023 e le olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi. Non c'è nulla di certo, ma la Francia è fiduciosa di averlo nella propria squadra, così ha detto Boris Diaw, ex giocatore francese della NBA, ora dirigente transalpino. L'altro nome la cui nazionale è incerta, è Paolo Banchero, prima scelta al draft di quest'anno e che per il momento è stato l'esordiente di maggior impatto nella lega. Paolo ha fatto sapere più volte di sentirsi italiano e di voler giocare con la maglia azzurra, ma ci sono delle pratiche burocratiche da risolvere. Per una grandissima stella della NBA ed una che si sta affermando e probabilmente lo sarà tra qualche anno, si tratta di decisioni davvero coraggiose, perché potrebbero giocare col team USA in mezzo a tanti grandi campioni e vincere mondiali ed olimpiadi senza grandi difficoltà. Ma fama e successo non sono tutto; a volte conta anche il cuore, quando si è grandi uomini che non cercano la strada più semplice. Se Embiid e Banchero sceglieranno Francia ed Italia, la stima di cui godranno dall'intero mondo del basket sarà infinita.

Andrea Renzi