COPPA ITALIA LNP A2/B Le Final Four di Coppa Italia LNP A2/B a Rimini Presentata la tre giorni di basket: da venerdì 13 a domenica 15 marzo il Palasport Flaminio di Rimini ospiterà le Final Four di Coppa Italia della Lega nazionale Pallacanestro, che assegneranno i titoli della competizione per Serie A2 e Serie B

Nella sala giunta di Palazzo Garampi la conferenza stampa di presentazione della Final Four di Coppa Italia di Basket. Hanno relazionato l'Assessore di Turismo Commercio e Sport dell'Emilia Romagna Roberta Frisoni, l'Assessore allo Sport di Rimini Michele Lari, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali, in questo caso in veste di Amministratore Delegato Master Group Sport e il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Francesco Maiorana. Tre giorni di grande basket, con alcune delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana pronte a contendersi i trofei di metà stagione. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cestistico italiano. Per tre giorni la città romagnola diventerà il punto di riferimento della pallacanestro nazionale, accogliendo squadre, tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa rientra in un accordo pluriennale tra la Regione e la Lega nazionale pallacanestro, che punta ad attrarre ancora nuovi eventi sportivi di rilievo nazionale e di generare nuove opportunità per il turismo e l’economia dei territori, anche nei periodi di minore afflusso turistico. L’accordo in particolare prevede che l’Emilia-Romagna ospiti, per le prossime tre stagioni sportive, gli eventi organizzati dalla Lega nazionale pallacanestro. Il format prevede Final Four a eliminazione diretta, con semifinali e finali che assegneranno i trofei di Coppa Italia per Serie A2 e Serie B Nazionale. Per la Serie A2 scenderanno in campo Tezenis Verona, Victoria Libertas Pesaro, Valtur Brindisi e i padroni di casa della Rinascita Basket Rimini, protagonisti di una sfida che riunisce alcune tra le realtà più prestigiose e seguite del basket italiano. Nel tabellone della Serie B Nazionale si contenderanno il trofeo Elachem Vigevano 1955, Verodol Cbd Pielle Livorno, Virtus Gvm Roma 1960 e La T Tecnica Gema Montecatini, piazze storiche della pallacanestro che garantiscono grande tradizione sportiva e un forte seguito di tifose e tifosi.

