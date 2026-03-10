Le migliori prestazioni numeriche nella storia della NBA

I numeri nel basket non sono tutto, ma Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Kobe Bryant sono entrati nella storia anche per averne segnati tanti in una sola partita.

Wilt Chamberlain ne segnò 100 in una partita di stagione regolare contro i New York Knicks il 2 marzo 1962. Era una partita inutile e ai Knicks mancava il centro titolare che avrebbe dovuto difendere su di lui, quindi Chamberlain fu agevolato.

Kobe Bryant il 22 gennaio 2006 segnò 81 punti contro i Toronto Raptors in una partita non particolarmente importante, che non cambiò il destino di nessuna delle due squadre.

Il 20 aprile 1986 Michael Jordan segnò 63 punti in gara 2 dei play off contro i leggendari Boston Celtics di Larry Bird, Kevin Mchale e Robert Parish, tutti inseriti tra i settantasei migliori giocatori della storia NBA dalla lega stessa. Qui la partita era importantissima e i Celtics hanno vinto 135 - 131 dopo due tempi supplementari. Larry Bird a fine partita disse che quello era Dio travestito da Michael Jordan.

E' stata la miglior prestazione in termini di punti nella storia dei play off NBA ed essendo stata una partita punto a punto, probabilmente ha un significato maggiore di quelle di Chamberlain e Bryant.

Andrea Renzi

