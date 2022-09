Le migliori stagioni individuali di sempre in NBA

Le statistiche nel basket non dicono tutto; ci sono dei momenti nelle partite punto a punto più importanti di altri in partite dove una squadra ha già la vittoria in tasca. Ci sono anche partite che sono semplicemente più importanti di altre perché la posta in palio è molto più alta. Dopo questa doverosa premessa ecco una lista delle venti migliori stagioni NBA dei singoli giocatori come “Valutazione Per”. Questo metodo tiene conto di tutte le statistiche positive e negative dei singoli giocatori in rapporto non ai minuti giocati, ma ai cento possessi potenziali. Ci sono anche statistiche che non vanno a referto sia in attacco che in difesa. E' il miglior metodo possibile per valutare grosso modo il rendimento generale dei giocatori. 1) Nikola Jokić 32.80 stagione 2021-22. 2) Giannis Antetokounmpo 32.39 stagione 2021-22. 3) Giannis Antetokounmpo 31.86 stagione 2019-20. 4) Wilt Chamberlain* 31.82 1962-63. 5) Wilt Chamberlain* 31.76 stagione 1961-62. 6) Michael Jordan* 31.71 stagione 1987-88. 7) LeBron James 31.67 stagione 2008-09. 8) Wilt Chamberlain* 31.63 stagione 1963-64. 9) Michael Jordan* 31.63 stagione 1990-91. 10) LeBron James 31.59 2012-13. 11) Stephen Curry 31.46 stagione 2015-16. 12) Nikola Jokić 31.28 stagione 2020-21. 13) Michael Jordan* 31.18 stagione 1989-90. 14) Michael Jordan* 31.14 stagione 1988-89. 15) LeBron James 31.10 stagione 2009-10. 16) Joel Embiid 30.98 stagione 2021-22. 17) Giannis Antetokounmpo 30.89 stagione 2018-19. 18) Anthony Davis 30.81 stagione 2014-15. 19) LeBron James 30.74 stagione 2011-12. 20) David Robinson* 30.66 1993-94.

Al primo posto assoluto c'è la stagione di quest'anno del serbo Nikola Jokic a Denver, poi ce ne sono due di Giannis Antetokounmpo, di cui una di quest'anno e una di due anni fa, poi due di Wilt Chamberlain, una di Michael Jordan e una di LeBron James. Va detto però che qui si mischiano Regular Season e play off e i secondi sono più importanti. Jokic quest'anno ha disputato dei play off stellari ma fatti di soli quattro partite. Le prime due di Antetokoumpo sono state incredibili nella stagione regolare, ma non brillantissime nei play off, In questa top 20 Jordan e James sono quelli che ne hanno di più con quattro, mentre Antetokounmpo e Chamberlain seguono con tre. Anche alcune di queste stagioni di James non furono grandiose nei play off. Per numero di grandi stagioni, rendimento nei play off e titoli vinti questi numeri indicano Michael Jordan come il migliore, ma il dibattito sul più grande di sempre resta aperto.



