Le undici franchigie attualmente in NBA che non hanno mai vinto un titolo.

Il pianeta NBA funziona diversamente rispetto al basket di ogni altra nazione del mondo. Nelle altre nazioni i club sono quasi sempre gli stessi ed hanno una sede - città fissa di appartenenza. Nella NBA invece le squadre mantengono sempre il nome della mascotte, come ad esempio i Lakers, i Celtics, i Bulls, ma possono cambiare la città di appartenenza. Ci sono altre diversità tra la NBA e il basket delle altre nazioni, come il fatto che spesso molte franchigie muoiono e altre nascono. Tra le trenta franchigie attualmente attive in NBA ce ne sono undici che non hanno mai vinto un titolo NBA. Undici su trenta sono poche, perché nel campionato NBA le franchigie sono tutte ricche e potenti e grazie al sistema salary cup e draft a turno tutte le squadre hanno la possibilità di essere vincenti. Poi possibilità non significa certezza. Gli undici club mai vincenti in NBA sono i seguenti. Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Orlando Magic, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Tra questi undici club i Clippers e i Nets negli anni recenti sono stati tra i candidati alla vittoria finale, mentre gli altri club non si sono mai proposti per la vittoria finale. Eviterei però di usare la parola perdenti per etichettare questi club, perché tutte e trenta le franchigie NBA rappresentano l'élite della pallacanestro mondiale per club. E anche in quei club ci sono stati giocatori leggendari che hanno fatto la storia della NBA.

Andrea Renzi



