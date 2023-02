LeBron James diventa il più grande realizzatore di punti della storia della NBA

Si sapeva che prima poi sarebbe successo ed è successo questa notte a Los Angeles nella partita tra Lakers e Thunder, che i Lakers hanno perso di tre punti. James è ora a quota 38.390 punti segnati, mentre Jabbar è a 38.387. E' un record che fa statistica e che probabilmente cambierà la percezione di grandezza di James, anche se chi gioca a basket sa che è importante il bene della propria squadra e non i record personali. Va detto a difesa di LeBron che lui in tutta la sua carriera è stato un giocatore completo che non ha mai pensato soltanto a realizzare punti, ma ha fatto anche tanti assist ed ha sempre pensato anche a valorizzare i compagni.

Come può quindi un uomo squadra come lui aver segnato più punti di chiunque altro? Un motivo è sicuramente il suo inestimabile talento, un altro è l'essere entrato giovanissimo in NBA direttamente dalla High School, mentre Jabbar ha fatto tre anni di college. Un altro motivo è il fatto che ai play off da quando gioca James ci sono molte più partite rispetto a quando giocava Jabbar, un altro motivo è il fatto che James si è mantenuto in forma anche a tarda età e che in generale tutti gli sportivi oggi hanno carriere ad alti livelli più lunghe rispetto agli anni passati. Va detto che il più grande realizzatore di punti in NBA come media a partita è Michael Jordan, che però rispetto a James giocava più per sé stesso che per i compagni e si è ritirato molto prima, evitando quindi di abbassare la propria media in anni in cui non era più al massimo della forma. Ma aldilà di tutte queste disamine oggi è giusto celebrare LeBron James.

Andrea Renzi