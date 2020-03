BASKET Lega Basket ed Lnp: "Faremo di tutto per finire la stagione"

La pallacanestro si interroga sul futuro della stagione. I club hanno sospeso gli allenamenti a tempo indeterminato e quasi tutti i giocatori stranieri, americani in primis, sono rientrati nei rispettivi paesi. Lega Basket e LNP hanno comunque confermato l'intenzione di portare a termine la stagione con la prospettiva di sforare il termine ultimo del 30 giugno, data di scadenza degli impegni contrattuali. L'ipotesi più accreditata è di ripartire a maggio per la parte finale della regular season. Necessariamente da ricalibrare il discorso play off e l'incognita stranieri che potrebbero anche non rientrare modificando di molto gli organici e quindi facendo venir meno la continuità tecnica con i primi due terzi della stagione.



