COPPA ITALIA LNP A2

Lo spettacolo del Flaminio per la vittoria di Rimini

Davanti al suo pubblico Rimini non sbaglia, vince la Coppa Italia di A2 superando in finale Verona 77-58. Riviviamo le emozioni del Flaminio in questo video.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy