Lo spettacolo del Flaminio per la vittoria di Rimini
Davanti al suo pubblico Rimini non sbaglia, vince la Coppa Italia di A2 superando in finale Verona 77-58. Riviviamo le emozioni del Flaminio in questo video.
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