Lo sport onora Bryant: Milan col lutto al braccio, Los Angeles e New York si colorano di gialloviola

A due giorni dalla morte di Kobe Bryant, il mondo dello sport - e non solo - si muove per commemorare il fenomeno di Philadelphia. Allo Staples Center - palazzetto dei suoi Lakers - si è tenuta una sorta di veglia funebre per il campione, in onore del quale sono state illuminate di gialloviola - colori del Lakers - sia Los Angeles che New York. Tanti i gesti di affetto del mondo del basket: rinviato il derby losangelino tra Lakers e Clippers, mentre è già stato annunciato che Bryant sarà inserito nella Hall of Fame in questo 2020. Partita anche una campagna per inserirne la silhouette nel logo NBA. In Italia invece il Milan - di cui era tifoso - ha chiesto e ottenuto di scendere in campo col lutto al braccio nel match di Coppa Italia col Torino, prima del quale sarà osservato un minuto di silenzio. Intanto emergono nuovi elementi in merito all'incidente: il pilota dell'elicottero, schiantatosi quasi ai 300 all'ora, aveva avuto un permesso speciale per decollare nonostante le avverse condizioni metereologiche dovute alla fitta nebbia. Che sarebbe la causa principale dell'incidente, sul quale comunque indaga anche l'FBI.