Los Angeles Lakers fuori dai play off 2022.

Nello sport non ci sono solo le grandi imprese da commentare, ma anche i fallimenti. E quando una squadra ad inizio stagione veniva considerata tra le due favorite per la vittoria finale e non arriva ai play off e neanche ai play in, si deve parlare di fallimento. In questa squadra ci sono ben quattro giocatori inseriti l'anno scorso nella lista dei settantasei giocatori migliori della storia NBA: LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis e Russell Westbrook. I primi due compiranno quest'anno trentotto anni e sono quindi in fase calante, anche se al giorno d'oggi le carriere si sono allungate molto rispetto ad epoche passate. Carmelo ha però avuto molti infortuni. Davis e Westbrook sono invece atleti al loro massimo splendore. Ci sono stati infortuni, dissidi, risse interne, cali di mentalità, gente distratta dal mercato e ovviamente rendimento sotto le aspettative. Era dal 1984 che la squadra considerata seconda per la vittoria finale non raggiunge neanche i play off, la delusione è grande, considerando che due anni fa i Lakers vinsero il titolo. Ma lo sport non è un videogame dove i giocatori hanno dei punteggi che vengono sempre rispettati, parliamo sempre di esseri umani, di giocatori che devono trovare alchimia e motivazioni per rendere al massimo. Sarebbe anche troppo facile dare tutte le colpe all'allenatore, che comunque è stato esonerato. I Lakers non sono una franchigia qualunque e la speranza degli appassionati di basket NBA è che sapranno reagire e rialzarsi da questa tempesta, forse già a partire dalla prossima stagione. Certo che vedere LeBron James in vacanza già ad aprile non è un qualcosa che capita spesso.

Andrea Renzi

