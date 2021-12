Luca Liberti nuovo presidente della FederBasket: "Giovani e Nazionale ai Giochi 2023, questi gli obiettivi"

Luca Liberti è il nuovo presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro e succede a Damiano Battistini che ha ricoperto questa carica per 9 anni. Ex coach e responsabile del settore giovanile della FederBasket, Liberti ha conquistato una storica medaglia d'oro nel 2015 all'Europeo Under 16 Division C giocato in casa. Rinnovato anche il Consiglio Direttivo con Simone Botteghi, Veronica Zavoli, Arnaldo Gambi, Loris Galeotti e Marco Stefanelli come membri.

Liberti è stato eletto per acclamazione e ha già fissato i prossimi obiettivi: l'Europeo Under 18 che si giocherà a San Marino, gli Europei dei Piccoli Stati per la Nazionale con la speranza di tornare ai Giochi di Malta 2023 e puntare molto sul settore giovanile.

Nel video l'intervista

