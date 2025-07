BASKET 3X3 Luca Liberti: “Presto la novità della Nazionale Femminile di Basket Under 16" A Fonte dell'Ovo il torneo di Basket, Play FIBA 3x3 . L'occasione per parlare con il Presidente della Federazione Pallacanestro Luca Liberti

Luca Liberti Presidente Federbasket: “È il primo appuntamento del nostro 3x3 ufficiale. Siamo stati inseriti nel circuito estate FIP Italia, a livello classic. Ed è l'ultima tappa, perché poi ci saranno le finali a Riccione, per cui ci sono alcune squadre che vengono anche da Modena, da lontano, per prendere gli ultimi punti per partecipare alle finali. Stiamo cercando di far partire anche questa disciplina, che sappiamo che alle Olimpiadi è una delle più seguite. Vediamo come evolverà la situazione".

Qual è, a tuo giudizio, lo stato di salute generale del basket sammarinese?

"Secondo me è molto buono. Quest'anno molto probabilmente avremo tutte le categorie piene, con due punti di diamante, che saranno l'Under 13 e l'Under 19, che parteciperanno al Torneo Gold, con una categoria più alta di quella alla quale hanno partecipato l'anno scorso. E l'Under 19 sappiamo che è arrivata a un passo dalla conquista del titolo, perché sono arrivati secondi in finale. Da quest'anno avremo anche la femminile Under 13, iscritta a pallacanestro Titano, faremo una joint-venture con la pallacanestro Villa Verucchio. Tutto sotto legge da Titano e servirà per presentare poi, speriamo, la prima nazionale Under 16 femminile, cosa che ancora non è mai successa".

Possiamo dire che uno degli obiettivi è quello di ripristinare al più presto una nazionale per i Giochi dei Piccoli Stati?

"Abbiamo avuto la notizia dal Comitato Olimpico che a Monaco non ci sarà il 5 contro 5, ma ci sarà il 3 per 3. A maggior ragione diventa importantissimo anche il fatto di poter organizzare dei tornei come questo per poter dare la possibilità ai nostri giocatori di partecipare a Monaco 2027 al 3 per 3. La nostra nazionale maggiore il prossimo anno parteciperà nel 2027 alla FIBA Small Countries. Abbiamo una buonissima nazionale, l'ultima volta l'anno scorso a Cipro siamo arrivati terzi ed è stata una bellissima prestazione. Abbiamo dei giovani che stanno venendo fuori, quindi diciamo che è in salute il nostro movimento".

