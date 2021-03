Luciano Capicchioni: il cordoglio dello sport e della politica

La Federazione Sammarinese Pallacanestro, di cui Luciano Capicchioni era stato tra i fondatori, tra i primi a ricordare il dirigente sammarinese: "In questo momento di infinito dolore tutta la Federazione Sammarinese Pallacanestro vuole porgere le sue più sentite condoglianze alla moglie Annamaria, al figlio Manuel e a tutti i famigliari".

Lo ricorda con particolare commozione il Presidente del CONS Gian Primo Giardi. “Luciano Capicchioni è stato mio insegnante di inglese, mio allenatore, mio dirigente e anche mio compagno di squadra – racconta -. Una sorta di factotum per il movimento cestistico sammarinese che ha segnato le nostre vite. La mia, certamente, è stata segnata da Luciano Capicchioni: a lui devo il fatto di aver iniziato a giocare a basket. E’ lui, inoltre, ad aver fondato la Federazione che in seguito ho avuto l’onore di presiedere. Se sono arrivato dove sono ora, lo devo certamente anche a lui. Lo sport sammarinese, e non solo, perde una figura importante, anche per le abilità manageriali che lo hanno portato ad essere procuratore di tanti campioni. Personalmente perdo un punto di riferimento e un amico”.

Lo ha ricordato anche il Riviera Basket Rimini: "Vogliamo ricordarlo facendo le condoglianze a tutta la famiglia e ringraziandolo per l'impegno profuso per mantenere intatto ed in vita il codice 000122 che oggi noi portiamo sulle maglie".









Una figura di spicco anche per lo sport romagnolo come hanno ricordato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dell'assessore allo Sport, Gian Luca Brasini: "Vogliamo esprimere, a nome dell’amministrazione comunale di Rimini, il nostro cordoglio per la scomparsa di Luciano Capicchioni. Un vero e proprio pioniere nel mondo dello sport professionistico, in particolare della pallacanestro, a cui diede un contributo fondamentale anche per l’abbattimento di barriere storiche tra Stati Uniti e Europa. Vulcanico, innovativo, passionale, con Luciano Capicchioni se ne va un gigante del mondo sportivo di ogni tempo. Quel mondo sportivo che lui ha contribuito a cambiare”.

Anche il Rimini calcio ha ricordato Capicchioni: "ll Rimini FC partecipa con grande commozione al lutto per la scomparsa di Luciano Capicchioni, ex patron del Basket Rimini per oltre un decennio e importante agente della pallacanestro mondiale".