Luciano "Lucky" Capicchioni: manager sammarinese di Kukoc, Sabonis e Danilovic

Il basket, il baseball, tutto lo sport sammarinese piange la scomparsa di Luciano Capicchioni. Figura carismatica e di riferimento per il movimento della palla a spicchi del Titano aveva fondato nel 1968 la Federazione Sammarinese, contribuendo anche alla nascita della Pallacanestro Titano un anno più tardi. Il nome di Luciano Capicchioni è quello di un manager di assoluto livello internazionale. È stato agente di riferimento in Europa, tanto da seguire i migliori giocatori del vecchio continente, anche nel passaggio in NBA.







Giocatori di grandissimo livello come Toni Kukoc e Arvydas Sabonis. Il primo, con tre anelli NBA vinti con i Chicago Bulls di Michael Jordan, il secondo, oro a Seul 1988 con l'Unione Sovietica e poi anche a Portland nel 1995. Grandi giocatori come Sasha Danilovic e Zan Tabak, anello NBA con gli Houston Rockets. Un dirigente di successo che aveva fondato nel 1986 Interperformances, agenzia di rappresentanza per atleti professionisti di cui era tuttora Presidente e CEO. E' stato al vertice dal 2002, del Basket Rimini, per lasciarlo definitivamente nel 2018. Una figura di primissimo piano, che ha saputo esportare anche il nome di San Marino nel mondo. Legato anche alla Federazione Baseball del Titano, della quale era stato primo presidente dal 1969 al 1972. Una vita per lo sport. Tante la manifestazioni d'affetto del mondo dello sport e non solo. A partire dal presidente della FIBA Hamane Niang.