Luigi Suigo la nuova promessa del basket italiano

27 feb 2026
Foto @FederazioneItalianaPallacanestro
Foto @FederazioneItalianaPallacanestro

In Italia c'è un ragazzo appena diciannovenne che sembra destinato a compiere grandi imprese in un futuro non troppo lontano. E' Luigi Suigo, centro molto mobile di 221 cm e con mani educate. Ha trascorso le giovanili a Varese e nel 2003 all'età di sedici anni ha debuttato in A 1 a Milano per l'Olimpia; ora gioca nella Mega Belgrado. Nel 2024 ha trascinato l'Italia Under 17 in finale dei mondiali persi contro i fenomeni degli Stati Uniti, un'impresa davvero leggendaria per la pallacanestro italiana. Ha già debuttato nella nazionale maggiore italiana e ha detto di ispirarsi al fenomeno francese ventiduenne Victor Wembanyama. Il ragazzo sembra avere la testa sulle spalle e voglia di lavorare per migliorarsi, con lui l'Italia può sperare in un futuro positivo.

Andrea Renzi





