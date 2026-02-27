Luigi Suigo la nuova promessa del basket italiano

Luigi Suigo la nuova promessa del basket italiano.

In Italia c'è un ragazzo appena diciannovenne che sembra destinato a compiere grandi imprese in un futuro non troppo lontano. E' Luigi Suigo, centro molto mobile di 221 cm e con mani educate. Ha trascorso le giovanili a Varese e nel 2003 all'età di sedici anni ha debuttato in A 1 a Milano per l'Olimpia; ora gioca nella Mega Belgrado. Nel 2024 ha trascinato l'Italia Under 17 in finale dei mondiali persi contro i fenomeni degli Stati Uniti, un'impresa davvero leggendaria per la pallacanestro italiana. Ha già debuttato nella nazionale maggiore italiana e ha detto di ispirarsi al fenomeno francese ventiduenne Victor Wembanyama. Il ragazzo sembra avere la testa sulle spalle e voglia di lavorare per migliorarsi, con lui l'Italia può sperare in un futuro positivo.

Andrea Renzi

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: