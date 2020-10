Magia VL Pesaro: vittoria di 18 in casa di Venezia

Prestazione incredibile per la VL Pesaro che trova la prima vittoria in campionato imponendosi di 18 in casa della Reyer Venezia, detentrice della Coppa Italia e dello scudetto. Un 72-90 che vede la Carpegna Prosciutto di rincorsa nel primo quarto e dominante nei tre successivi, per un successo in scioltezza. Spiccano i 22 punti di Massenat e le doppie doppie di Filipovity e Cain, che prendono 10 rimbalzi a testa e ci aggiungono rispettivamente 23 e 11 punti.