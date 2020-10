SERIE A Magia VL Pesaro: vittoria di 18 in casa di Venezia Filipovity, Cain e Massenat guidano la Carpegna Prosciutto al primo successo del campionato: Reyer ko 90-72.

Prestazione incredibile per la VL Pesaro che trova la prima vittoria in campionato imponendosi di 18 in casa della Reyer Venezia, detentrice della Coppa Italia e dello scudetto. Un 72-90 che vede la Carpegna Prosciutto di rincorsa nel primo quarto e dominante nei tre successivi, per un successo in scioltezza. Spiccano i 22 punti di Massenat e le doppie doppie di Filipovity e Cain, che prendono 10 rimbalzi a testa e ci aggiungono rispettivamente 23 e 11 punti.

