COPPA ITALIA LNP A2 Marini: "Ho trovato energie che non avevo" L'Mvp della Coppa Italia di Serie A2 di basket commenta il successo di Rimini, spinta dai suoi 16 punti in finale

Sedici punti totali, di cui quattordici in soli sei minuti, nella metà del terzo quarto, per indirizzare definitivamente la partita. Così Pierpaolo Marini si è preso il titolo di miglior giocatore sia della finale, sia della Coppa Italia di basket di Serie A2, spingendo al successo Rimini. Una vittoria che, per il numero 13 biancorosso, ripaga la società e la tifoseria della fiducia che gli hanno accordato: "Siamo molto contenti, io sono molto contento, anche, per questa vittoria, perché ci tenevamo a regalarla prima noi stessi e soprattutto ai nostri tifosi, perché non ci hanno mai fatto mancare nulla da quando sono qui, in questi due anni. Quindi se lo meritano, se lo merita la società, ce lo meritiamo noi".

Questa partita l'avete vinta più sotto al canestro avversario o difendendo sotto al vostro?

"Abbiamo fatto un'egregia difesa contro un attacco tra i migliori del campionato, quindi ci portiamo a casa il trofeo e anche una grandissima prestazione a livello di squadra".

Cosa hai trovato nel tuo canestro di magia in quel terzo quarto in cui sei esploso per 14 punti?

"Ho trovato energie che non avevo, però la voglia di vincere era tanta, quindi ho trovato energie al di fuori di me stesso per provare a fare qualcosa per aiutare la squadra. Mi è andata bene, siamo tutti contenti".

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