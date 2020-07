TITANS Matteo Montanari alla Pallacanestro Titano Lo scorso anno ha giocato nel campionato di serie C Silver con il Bellaria

Nuovo arrivo per la Pallacanestro Titano. Si tratta del giovane Matteo Montanari, 18 anni, 1 metro e 95 nell'ultima stagione in serie C Silver con la maglia del Bellaria mentre nelle annate precedenti, è cresciuto nelle giovanili del Basket Rimini. Un giocatore che si inserisce perfettamente nell'idea dei Titans, ovvero una squadra giovane ma con alcuni di esperienza e qualità.



