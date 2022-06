MERCATO Matteo Tambone rinnova con la VL Pesaro Accordo di 2 anni per la guardia biancorossa

Matteo Tambone rinnova con la VL Pesaro.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica i aver sottoscritto il rinnovo di durata biennale con Matteo Tambone. La combo guard classe 1994 e la società biancorossa proseguiranno fino al termine della stagione 2023/2024 il rapporto che li lega già dal 2020. Il Presidente Ario Costa dichiara: “Non nascondo che per me Matteo rappresenta il tipo di giocatore che vorrei sempre avere nella mia squadra. Sono molto soddisfatto di continuare ad averlo con i nostri colori per altri due anni”. Matteo Tambone è pronto per affrontare altre due annate con la canotta della VL: “Sono molto contento di proseguire questo percorso con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti ai tifosi pesaresi con la determinazione e la voglia di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi!”.

