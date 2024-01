VL PESARO Meo Sacchetti: "La situazione non è facile, ma l'impossibile non esiste" Presentato ufficialmente il nuovo allenatore della squadra biancorossa che debutterà domenica nella trasferta di Napoli

Tre sconfitte consecutive e terz'ultimo posto in classifica. Sono questi i numeri negativi che hanno spinto la dirigenza della VL Pesaro al cambio della guida tecnica. Esonerato Maurizio Buscaglia, la società biancorossa ha deciso di affidare l'incarico di allenatore a Romeo Sacchetti.

Tecnico di grande esperienza e di indiscusse qualità, dal 2016 fa parte dell’Hall of Fame del basket italiano. Nella stagione 2011/2012, Sacchetti conquista il titolo di Coach dell’anno alla guida della Dinamo Sassari, club con il quale vince due Coppe Italia consecutive, una Supercoppa Italiana e il primo, storico scudetto della realtà sassarese. Nel 2019 arriva un nuovo successo, stavolta con la Vanoli Cremona insieme alla quale festeggia la conquista della Coppa Italia. Dal 2017 al 2022 è CT della Nazionale Italiana. Nel 2019 riporta gli Azzurri al Mondiale mentre nell’estate 2021 firma l’impresa di Belgrado: battendo la Serbia in trasferta e permette all’Italia di tornare alle Olimpiadi in programma poche settimane dopo a Tokyo. Ora una nuova grande sfida, quella di risollevare le sorti della VL Pesaro.

