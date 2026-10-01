NBA Miami Heat 2026 - 27

Miami Heat 2026 - 27.

Tra qualche settimana inizierà la stagione NBA 2026 - 27 e c'è una squadra che più di tutte si è rivoluzionata sul mercato col preciso obiettivo di puntare al titolo: i Miami Heat.

Fare previsioni in questo caso è impresa ardua, visto che il roster è cambiato profondamente rispetto all'anno scorso, ma il bello di questo periodo è proprio questo. Il quintetto base sarà composto da Davion Mitchell che a ventotto anni è al massimo splendore fisico e ha maturato la giusta esperienza, Klay Thompson, il trentaseienne esperto ex "fratello cestistico" di Stephen Curry, in fase calante ma con tanta esperienza e desideroso di vincere qualcosa senza di lui, che allargherà il campo col tiro da tre punti e darà il suo contributo in difesa. Andrew Wiggins, giocatore molto duttile, perfetto complemento per le grandi stelle. Il nuovo arrivato Giannis Antetokounmpo che è stato il più grande colpo di questo mercato ed è stato due volte MVP nella stagione regolare e una volta MVP delle finali. Bam Adebayo, che darà un solido contributo in attacco, a rimbalzo e in difesa.

Giannis sarà la stella della squadra, Adebayo sarà il secondo violino e Thompson si farà trovare pronto per aiutarli. La squadra sembra costruita molto bene, perché anche i migliori giocatori offensivi sono bravi a difendere, cosa che non accade spesso.

Andrea Renzi

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