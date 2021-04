Michael Jordan introdurrà Kobe Bryant nella hall of fame statunitense

La Hall of fame a stelle e strisce con sede a Springfield Massachusetts rappresenta il massimo riconoscimento alla carriera per giocatori, allenatori, arbitri e influenti personalità del basket. Più di quella FIBA, che premia giocatori, allenatori, arbitri e grandi personalità del basket mondiale Stati Uniti esclusi, perchè che piaccia o no, gli Stati Uniti restano sempre di livello superiore rispetto al resto del mondo. Quest'anno il 15 maggio nove persone riceveranno l'importante riconoscimento alla carriera, sei uomini e tre donne, di cui quattro giocatori. Tra i quattro giocatori ci sarà il recente defunto ma immortale Kobe Bryant, che verrà introdotto da Michael Jordan, il giocatore a cui si è sempre ispirato in campo e fuori. Tra le tanti imitazioni in campo di sua maestà Jordan il grande Bryant è stata probabilmente quella meglio riuscita, per ruolo, caratteristiche tecniche, fisiche, atletiche, dedizione al lavoro, volontà e capacità di vincere. Per Bryant e i suoi tifosi sarà un grande onore essere introdotti da Jordan, ma sarà un onore anche per quest'ultimo introdurre la sua miglior imitazione, che vanta cinque titoli NBA, solo uno in meno di lui. Sarà un momento emozionante per tutti, tifosi compresi e probabilmente scorrerà qualche lacrima sul volto di Jordan, della famiglia di Kobe e di tutti i presenti alla cerimonia. Kobe era già una leggenda immortale per ciò che ha fatto in campo, dal 15 maggio lo sarà in maniera ufficiale.



Andrea Renzi