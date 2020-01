EUROLEGA Milano cade anche a Tel Aviv

Il Maccabi rimane imbattuto nella sua arena e centra la decima vittoria contro Milano. Finisce 69-63, con l’Olimpia che lotta fino alla fine, ma paga il 10/32 da due. Messina incassa ottimi segnali da Biligha e dal secondo tempo di Sykes, ma deve fare i conti con il difficile momento del Chacho Rodriguez. Altre due partite ieri sera, nella prima Barcellona mette fine al suo periodo negativo fatto di tre partite e trova un’importante vittoria esterna. 74-80 sul campo del Fenerbahce che interrompe la sua rimonta. Due sconfitte in tre giorni a Mosca per il Real Madrid che, dopo aver perso in casa del CSKA, cade anche in casa del Khimki 102-94 rivitalizzando la squadra di Kurtinaitis.



