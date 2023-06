Milano fa 30: l'Olimpia si conferma campione d'Italia I lombardi battono la Virtus anche in gara-7 e conquistano la terza stella

Terza stella per l'Olimpia Milano, che vince per la trentesima volta il Campionato italiano di basket, battendo in gara-7 di finale la Virtus Bologna. Anche nell'ultimo atto dei playoff si è confermato il peso del fattore campo, visto che entrambe le squadre che hanno vinto tutte le partite della serie giocate in casa. Mvp di gara-7 è stato Luigi Datome, autore di 16 punti in una sfida tesissima, terminata 67-55. Con questo successo, Milano conferma lo scudetto vinto l'anno precedente, cosa che non accadeva dalla stagione 1986-87.

