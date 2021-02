Milano non fa sconti e si prende la Coppa Italia: Pesaro ko 87-59

Milano non fa sconti e Pesaro, che ha pure esaurito la benzina, regge circa un quarto. L'Olimpia si prende la sua settima Coppa Italia con un tremendo 87-59. Già dai primi possessi la difesa meneghina è asfissiante e chirurgica, con la VL costretta a tante perse e in grande difficoltà pure da fuori (1/12 nel primo tempo). Lo strappo arriva nel secondo quarto, nel quale la VL segna appena 6 punti: subito 9 di Datome (top scorer dei suoi a quota 15), prologo del 16-0 del +22; Pesaro prova a reagire ma, a cavallo del riposo lungo, incassa un altro 16-0 per il +32 dell'Olimpia, pietra tombale sulle Final Eight. L'unico a reggere l'urto è Cain, in doppia doppia con 15+12 rimbalzi; in doppia cifra, con 12 punti a testa, anche Filipovity e Drell.