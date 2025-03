Montegranaro - Titans 73-51

Alla Bombonera a strappare il referto rosa è Montegranaro, che rimane sostanzialmente sempre in testa e allunga in maniera decisa nella parte centrale di gara. Per i Titans uno stop che rimanda ogni verdetto di classifica alle ultime due giornate, la prossima a Osimo e l’ultima al Multieventi con Fossombrone.

Dopo qualche minuto di siccità offensiva, la partita si sblocca, ma è Montegranaro a fare gara di testa grazie a Errera e alle triple di Kanturek. I biancazzurri provano a restare in scia e combattono, rimanendo però sotto di 7 dopo dieci minuti di gara (23- 16). La difesa non riesce a essere efficace come sempre di fronte alle iniziative della squadra locale, che sale a +13 a inizio secondo. I Titans rientrano a -7 e si va un po’ a elastico, un andamento spezzato ancora una volta dalle triple della Sutor che sigillano il 44-32 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi la Pallacanestro Titano non riesce a resistere di fronte alla scarica di canestri della Sutor, che tira con ottime percentuali e scappa via oltre i venti punti di margine. I tentativi di rientro si infrangono di fronte ai canestri di Savelli e compagni, che chiudono il terzo sul +26 e mettono una grossa ipoteca sulla partita. Gli ultimi dieci minuti servono a fissare il finale sul 73-51. SUTOR

MONTEGRANARO – PALL. TITANO 73-51

MONTEGRANARO: Foresi 3, Spernanzoni, Savelli 21, Di Chiara, Passarini 6, Kanturek 12, Carpineti, Strappa, Felicioni 6, Abbate 2, Razzoli 5, Errera 18. All.: Cervellini.

TITANO: Borello, Bomba 11, Macina 3, Fusco 11, Cardinali, Lorenzi 14, M. Botteghi, Felici 8, Fiorani 4. All.: Rossini. Parziali: 23-16, 44-32, 67-41.