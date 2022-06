Montemarciano vince gara4, si decide tutto a San Marino I marchigiani s'impongono 85-81, la promozione passa per gara5

Montemarciano batte la Pallacanestro Titano 85-81 e porta la serie promozione di nuovo in parità. Domenica al Multieventi si giocherà gara5 decisiva per salire in serie C Gold.

