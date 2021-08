CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO Mujakovic, Stazzonelli e Mamoudou a Pesaro

Mujakovic, Stazzonelli e Mamoudou a Pesaro.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che alla Prima Squadra sono stati aggregati i giovani Edin Mujakovic, Umberto Stazzonelli, Mamoudou Dia oltre a Lorenzo Calbini e Nicolas Alessandrini. Edin Mujakovic, classe 2002, sarà un componente fisso per gli allenamenti della Prima Squadra e grazie al doppio tesseramento vestirà la maglia del Pisaurum Basket Pesaro in serie C Gold. Umberto Stazzonelli, classe 2004 al secondo anno in maglia biancorossa in prestito dall’Alfa Omega Ostia e Mamoudou Dia, classe 2003 di 203 cm in prestito dall’A.D. Petrarca Basket Padova completano il roster della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 2021/2022. Solo per questi primi giorni di ritiro Calbini e Alessandrini faranno parte del gruppo guidato da Coach Petrovic in attesa dell’arrivo di Davide Moretti e Gora Camara per poi unirsi rispettivamente alla Pallacanestro Senigallia e San Giorgio su Legnano Basket, formazioni impegnate nel campionato di serie B.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: