BASKET Nazionale Under 16 in Albania per gli Europei di categoria

Nazionale Under 16 in Albania per gli Europei di categoria.

La Nazionale di San Marino under 16 debutterà martedì alle ore 17 contro i pari età dell'Armenia nella prima partita del girone valido per gli Europei Divisione C. La squadra di coach Stefano Rossi sfiderà anche i pari età di Kosovo e Gibilterra. Questi i convocati: Eugenio Falcioni, Tommaso Bacciocchi, Gianluca Tura, Mattia Nanni, Mario Ceccarini, Gioele Bollini, Rocco Raschi, Francesco Mazzucco, Federico San Martini, Manuel San Martini, Edoardo Cenni, Mattia Giovannini.

Nel gruppo anche gli atleti: Alessandro Bernardi e Riccardo Anelli.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: