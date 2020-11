NBA 2020 – 2021

La prossima stagione NBA inizierà il 22 dicembre poco prima di Natale. La Regular Season prevede settantadue partite per ogni squadra, anziché le classiche ottantadue. Le motivazioni di tale scelta sono di facilissima comprensione:

1) Si inizia più tardi rispetto al solito perchè la stagione 2019 – 2020 è terminata più tardi del solito.

2) Meno partite significa meno contatti e meno possibilità di contagi per giocatori, allenatori ed arbitri.

3) Meno partite permetteranno ai giocatori della NBA di poter competere ai giochi olimpici di Tokyo in Giappone che inizieranno il 23 Luglio 2021.





Sarà messo in atto per questa stagione un complesso sistema di diminuzione salariale per compensare le perdite economiche causate dal Covid-19. E' ancora presto per addetti ai lavori e agenzie di scommesse sbilanciarsi sui pronostici relativi a questa stagione. Per fare ciò bisognerà aspettare la lotteria del draft annuale e il mercato. A proposito di mercato ancora non si sa nemmeno se l'MVP delle ultime due stagioni regolari Giannis Antetokounmpo resterà ai Bucks. Non si sa neanche in che condizioni sarà LeBron James ormai prossimo ai trentasei anni, fresco campione NBA ed MVP delle ultime finali. Tutto questo senza considerare la situazione positivi al covid 19, che potrebbe toccare anche i giocatori NBA. Ma gli appassionati della più grande lega di basket mondiale possono già considerarsi soddisfatti del fatto che la prossima stagione avrà inizio, anche se il pubblico per il momento non potrà essere presente nei palazzetti.

Andrea Renzi