NBA 2026-27, Oklahoma parte con una vittoria ed è la favorita per il titolo

Questa notte è iniziata la stagione regolare NBA 2026 - 27 e si è subito partiti con un Oklahoma Thunder - San Antonio Spurs, con la vittoria dei primi trascinati da Shai Gilgeous-Alexander, MVP della stagione regolare scorsa. Secondo ESPN gli Oklahoma sono i principali favoriti per la vittoria finale, perché l'anno scorso ai play off avevano infortunati pesanti come Jaylen Williams e ora sono al completo. Sempre secondo ESPN i favoriti numero 2 sono i San Antonio Spurs che confidano nella crescita dei giovani Wembanyama e Castle, al terzo posto ci sono i Philadelphia 76ers del neo arrivato LeBron James e al quarto posto i campioni in carica New York Knicks. La cui vittoria dell'ultimo titolo 2026 dei Knicks a giudicare da questa graduatoria, sembra essere stata un po' casuale. Fuori dalla top 10 i Miami Heat del neo arrivato Antetokounmpo e i Los Angeles Lakers di Luka Doncic.

Andrea Renzi







