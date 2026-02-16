NBA All star Game 2026

Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio a Los Angeles c’è stato lo spettacolare, annuale week end dell'All Star Game, un evento dove il divertimento supera la mera competizione sportiva. L’All Star game è un evento che negli ultimi anni ha avuto vari cambiamenti. Venerdì notte c’è stato un torneo ad eliminazione diretta tra quattro squadre, di cui tre formate da giocatori al primo e al secondo anno in NBA e una formata dai migliori giocatori di tutte le età della G League, la seconda lega americana subordinata alla NBA. A vincere è stata la squadra del selezionatore Vince Carter, che in finale ha battuto 25 – 24 la squadra del selezionatore Carmelo Anthony. La formula della finale prevede che vince la squadra che arriva prima a 25 punti; il rookie delle Bahamas Edgecombe è stato premiato MVP del torneo. Sabato notte ci sono state la gara delle schiacciate vinta da Keshad Johnson e del tiro da tre vinta dal veterano Damian Lillard. Domenica notte c’è stato l’evento principale: un torneo a tre tra due squadre formate da giocatori statunitensi e una formata da stranieri e a vincere è stata la squadra USA Stars che ha sconfitto in finale gli USA Strips 47 - 21 e Anthony Edwards è stato premiato MVP del torneo. La selezione straniera è arrivata terza, anche a causa del fatto che Nikola Jokic e Luka Doncic non erano fisicamente al meglio.

