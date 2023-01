BASKET Nba: Doncic ancora super, fa 51 punti Sloveno guida Dallas al successo 126-125 su San Antonio

Nba: Doncic ancora super, fa 51 punti.

Fine d'anno con l'ennesimo exploit per Luka Doncic. L'asso sloveno dei Dallas Mavericks ha messo a segno 51 punti (terza partita di fila sopra i 50) consentendo alla sua squadra di vincere 126 a 125 sul parquet dei San Antonio Spurs, nell'ultimo turno Nba del 2022. Il successo nel derby texano e' anche la sesta vittoria di fila per i Mavericks. "Sono esausto", ha ammesso Doncic, che nel testa a testa con San Antonio, capace di rimontare uno svantaggio di 17 punti, ha segnato gli ultimi due decisivi prima di strappare al rimbalzo sul tiro libero sbagliato di Tre Jones. "Non siamo stati straordinari in difesa, ma alla fine abbiamo strappato la vittoria, e questo e' tutto", il commento di Doncic, osannato dai compagni. "Non ho mai visto fare a nessuno quel che Luka ha realizzato in questi sette anni", le parole di Chris Wood. Al suo score mostruoso, Doncic ha aggiunto contro San Antonio 9 assist e sei rimbalzi; la sua media punti è di 37 a partita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: