NBA Draft 2024.

Come ogni anno dopo la fine della stagione NBA, è tempo di draft, la lotteria annuale per l'inserimento dei prossimi debuttanti nella lega numero uno al mondo. Solitamente ad essere selezionati sono le nuove leve di diciannove, venti, ventuno, ventidue anni non solo dai college americani, ma anche dal resto del mondo dove essi non esistono e i giovani militano già in squadre di rango, anche se non tutti con ruoli primari vista la giovane età. Raramente tra i selezionati al draft ci sono anche giocatori veterani che da giovani non si sono mai decisi a fare il grande passo, preferendo fare i protagonisti in contesti difficili ma non quanto la NBA. A scegliere per primi a sorteggio sono le squadre che hanno totalizzato meno punti nell'ultimo campionato NBA e quest'anno il privilegio è toccato agli Atlanta Hawks che hanno scelto l'ala piccola francese Zaccharie Risacher, che con molta probabilità sarà un perno della futura nazionale francese. La scelta numero due al draft sarà il centro francese Alex Sarr, che probabilmente sarà sotto canestro il futuro dei transalpini assieme all'ultimo rookie dell'anno in NBA Victor Wembanyama; la Francia può sorridere pensando al futuro. Poi altre scelte dalla terza alla decima sono state: Reed Sheppard negli Houston Rockets, Stephon Castle ai San Antonio Spurs, Ron Holland ai Detroit Pistons, Tidjane Salaun ai Charlotte Hornets, Donovan Clingan ai Portland Trail Blazers, Rob Dillingham ai San Antonio Spurs, Zack Edey ai Memphis Grizzlies e Cody Williams agli Utah Jazz.

