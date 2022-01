NBA, la corsa al MVP della stagione regolare

Stando ai giudizi momentanei degli addetti ai lavori, i dieci candidati al titolo di miglior giocatore della Regular season della NBA sono i seguenti: 10) Ja Morant. La stella dei Grizzlies è giovane ed in continuo miglioramento, probabilmente non ha ancora raggiunto i suoi giorni migliori, ma è già nell'elite della lega. 9) LeBron James. Quest'anno la stella dei Lakers compirà trentotto anni, è già in fase calante da pochi anni, ma è ancora un top player. 8) Chris Paul. Ha quasi trentasette anni e nonostante non abbia più il rendimento dei giorni migliori, è il giocatore più rappresentativo dei Suns primi in classifica; semplicemente eterno. 7) Trae Young. La stella degli Hawks com'è comprensibile data la giovane età, migliora stagione dopo stagione e ormai è una certezza assoluta. 6) Kevin Durant. E' la stella principale dei Nets, un team che quando è al completo è dato tra i favoriti per la vittoria finale. Attualmente è fermo per infortunio. 5) DeMar Derozan. Ha tenuto i Bulls in alto nonostante le tante assenze. 4) Stephen Curry. La plurititolata stella dei Warriors sta tenendo il proprio team in alto e solo qualche giornata no delle ultime partite lo sta tenendo sotto il podio. 3) Joel Embiid. Il centro dei Sixers se non fosse stato per un inizio a rilento, anche a causa di infortuni e covid, non sarebbe secondo a nessuno. 2) Giannis Antetokounmpo. Dopo il titolo vinto l'anno scorso con anche l'mvp delle finali e due mvp della regular season, ha colmato le proprie lacune ai tiri liberi ed è quindi più completo di prima. 1) Nikola Jokic. Al momento è in cima alla lista grazie a dei numeri da extraterrestre. Oltre a ciò la differenza tra i Nuggets con lui in campo e i Nuggets senza di lui in campo è abissale. La squadra senza Murray e Porter jr infortunati, che dopo il serbo sono i giocatori più considerati della squadra , quando è mancato anche il serbo ha sempre perso. Queste ovviamente sono solo indiscrezioni momentanee, ci sono ancora molte partite da giocare. Va fatto notare che i primi tre candidati non sono statunitensi. Due sono europei e uno è africano.



Andrea Renzi