NBA, la corsa al premio matricola dell'anno 2023 - 24.

Raramente nella NBA c'è stato un dualismo tra due debuttanti così competitivi e di alto livello come quello che avremo quest'anno e che in piccola parte abbiamo già avuto. I due protagonisti assoluti sono due lunghi: l'americano Chet Holmgren coi suoi due metri e sedici degli Oklahoma City Thunder e il francese Victor Wembanyama di due metri e ventiquattro dei San Antonio Spurs.

Essendo entrambi molto giovani dovranno col passare degli anni irrobustirsi fisicamente, ma questo non sarà un grosso problema. Bisogna però far notare che l'americano ha circa due anni in più del francese, anche se lo scorso anno non ha giocato neanche una partita a causa di un infortunio. A livello puramente statistico Holmgren per il momento è in vantaggio, mentre come impatto sulle partite al momento i due se la stanno giocando.

Vale la pena citare due grandissimi dualismi del passato per il premio di rookie dell'anno: 1979 - 80 dove Larry Bird trionfò su "Magic" Johnson grazie anche al vantaggio dato dall'età maggiore e 1985 tra Hakeem Olajuwon e Michael Jordan dove Olajuwon fu prima scelta ma Jordan vinse il premio. Ci sarà da divertirsi.

Andrea Renzi





