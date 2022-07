NBA, la Summer League degli italiani

La NBA non si ferma neanche d'estate. C'è infatti la Summer League, una serie di partite amichevoli che servono a valutare soprattutto i nuovi innesti e i giocatori reduci da infortuni, in vista della Stagione Regolare. Attualmente sono tre gli italiani che quest'anno stanno vivendo questa avventura. Il più quotato e chiacchierato è ovviamente Paolo Banchero, prima scelta assoluta al draft, che è stato messo a riposo per queste partite per non rischiare inutili infortuni. Lui è già stato promosso dai suoi Orlando Magic. Gli altri due sono Alessandro Pajola playmaker della Virtus Bologna, ora in prova ai Dallas Mavericks e Matteo Spagnolo, guardia del Real Madrid ora in prova ai Minnesota Timberwolves.

Per questi ultimi due il rendimento non è stato stellare e le indicazioni che giungono da oltreoceano, li vedono al momento prossimi al ritorno in Europa. Va però fatto notare che Pajola ha solo ventidue anni e Spagnolo solo diciannove, quindi hanno notevoli margini di miglioramento e non è escluso che in futuro non possano essere determinanti oltre oceano, solo perché non lo sono ora. Pajola non è neanche stato selezionato per il draft, mentre Spagnolo è stato scelto al secondo giro tra gli ultimi, precisamente cinquantesimo. Nessun dramma quindi per i nostri azzurri, che aspettiamo agli europei di Settembre.

Andrea Renzi

