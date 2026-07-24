NBA Nba, LeBron James ha scelto: andrà ai Philadelphia 76ers di Embiid Decisione a sorpresa del Re, che si era svincolato dai Lakers ed era dato vicinissimo a un ritorno a Miami. Sarà la sua quarta squadra in carriera

Nba, LeBron James ha scelto: andrà ai Philadelphia 76ers di Embiid.

La città della dichiarazione d'indipendenza avrà un re. LeBron James uno dei due più forti giocatori di basket di sempre, ha scelto Philadelphia come prossima tappa della propria carriera in Nba, sorprendendo tutti. Dopo essersi svincolato dai Los Angeles Lakers al termine di otto stagioni in gialloviola, il Prescelto era atteso a una nuova decisione, dal peso forse ancora maggiore - mediaticamente parlando - rispetto a quella che nel 2010 l'aveva portato a Miami, anche se stavolta ha scelto i social network per annunciarla, invece della televisione. Proprio in Florida sembrava destinato a tornare, con gli Heat che per sbaglio avevano anche pubblicato un contenuto che rivelava la data e l'ora di presentazione di LeBron.

C'è poi chi lo aspettava nuovamente a Cleveland, dove aveva vinto uno dei titoli più iconici nella storia Nba e dove avrebbe chiuso la carriera in casa. Alla fine non sarà così - anche se non è escluso che prosegua anche nel 2027/28, per poi chiudere davvero ai Cavaliers, nonostante i 43 anni d'età che avrà compiuto -, perché il Re ha scelto la Pennsylvania, dove sarà atteso da un roster di tutto rispetto, che comprende l'Mvp delle Finals 2024, Jaylen Brown - appena arrivato da Boston -, l'Mvp Nba 2023, Joel Embiid, e le stelle nascenti Tyrese Maxey e V. J. Edgecombe, oltre a un contorno di role player di tutto rispetto. Insomma, una squadra costruita per vincere, con cui James provare a mettersi al dito anche un quinto anello, eguagliando leggende come Kobe Bryant e Magic Johnson.

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