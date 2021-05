NBA Play-In 2020-2021

Da quest'anno l'accesso per i play off NBA seguirà un nuovo format. Ci saranno sempre sedici squadre NBA ai play off, di cui otto dell'est e otto dell'ovest, ma con delle importanti novità. Sia ad est che ad ovest la settima classifica nella regular season affronterà l'ottava e le basterà una vittoria per accedere ai play off, mentre l'ottava per accedervi dovrà vincerne due senza perderne neanche una. La squadra perdente tra la settima e l'ottava si giocherà l'accesso ai play off per l'ultimo posto della griglia con la vincente tra la nona e la decima.

Questo sistema è stato sperimentato in maniera molto diversa e più primitiva lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, perché non era possibile fare tutte le ottantadue partite di regular season. Da quest'anno ci sarà questo nuovo format, che ha lo scopo di dare a più squadre possibili un obiettivo stagionale. Prima infatti avendo otto squadre l'accesso sicuro ai play off, molte squadre terminavano la propria stagione senza un obiettivo da raggiungere, mentre da quest'anno il problema si affievolirà parecchio, perché anche un decimo posto nella regular season è un traguardo stagionale da non sottovalutare.

Inoltre raggiungere un sesto posto anziché un settimo o un ottavo oggi sarà ancora più importante. La prima curiosità che salta in mente, è che i campioni in carica Los Angeles Lakers saranno invischiati in questi play in. Quest'anno infatti i campioni gialloviola a causa dei pesanti infortuni del loro re LeBron James e e della sua grandiosa spalla Anthony Davis, hanno disputato una stagione regolare sottotono, ma comunque per i play off nessuno commetterà l'errore di darli per morti.

