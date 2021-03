NBA, record di 5 triple doppie in una notte

NBA, record di 5 triple doppie in una notte.

Nella giornata di Sabato 13 marzo 2021 è stato fatto un record: cinque triple doppie in una singola giornata. Nel basket esistono cinque statistiche positive, punti, rimbalzi, assist, stoppate e palle recuperate. La tripla doppia è quando un giocatore mette a referto almeno dieci unità in tre di queste cinque statistiche positive. La tripla doppia si fa sempre o quasi grazie a punti, rimbalzi ed assist, perchè nelle stoppate e nelle palle recuperate è quasi impossibile arrivare a dieci. In questa notte ben cinque giocatori ci sono riusciti: Jiulis Randle dei New York Knicks con ventisei punti, dodici rimbalzi e dodici assist. James Harden dei Brooklin Nets con ventiquattro punti, dieci rimbalzi e dieci assist. Domantas Sabonis degli Indiana Pacers con ventidue punti, tredici rimbalzi e dieci assist. Russell Westbrook dei Washington Wizards con quarantadue punti, dieci rimbalzi e dodici assist. Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Buck con trentatre punti, undici rimbalzi e undici assist.

[Banner_Google_ADS]

Nella NBA dei giorni nostri è più facile produrre grandi numeri, perchè i difensori hanno le mani molto più legate rispetto al passato, a causa delle regole che proteggono di più gli attaccanti e quindi le partite finiscono a punteggi più alti. Comunque questo record è anche lo specchio del basket di oggi, dove i ruoli sono meno ferrei rispetto al passato e tra i giocatori c'è una maggiore duttilità, una maggiore completezza e capacità di fare più cose contemporaneamente. Ci si ricorderà a lungo di questa giornata.



Andrea Renzi



I più letti della settimana: