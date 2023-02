NBA. Rui Hachimura il talento Giapponese

Il primo cestista giapponese ad aver giocato in NBA è Yuta Tabuse, che nel 2004 giocò poche partite di stagione regolare nei Phoneix Suns. Il primo ad essere stato selezionato in un draft anche se poi non giocò mai nella massima lega mondiale, è stato invece Yasutaka Okayama al numero centosettantuno nel 1981.

L'attuale giocatore dei Los Angeles Lakers Rui Hachimura, che ha fatto pure quattro anni nei Washington Wizards, è stato invece il primo nipponico ad aver giocato i play off e all'età di quasi venticinque anni è già considerato all'unanimità il giapponese di maggior impatto nella storia della NBA e forse il miglior giocatore che la terra del Sol Levante abbia mai avuto. E' diventato infatti titolare nei Lakers, non una franchigia qualunque e il suo idolo è Kobe Bryant.

Rui a Washington indossava infatti la maglia numero otto in ore di Kobe e nei Lakers non potendo usare quel numero in quanto è stato ritirato dal club per onorificienza, ha scelto il ventotto, spiegando che l'otto è per Bryant e il due è per Gianna. Il Giappone non ha mai avuto una grande tradizione cestistica, ma ormai il basket grazie alla diffusione della NBA nei palinsesti televisivi di quasi tutto il mondo, si sta espandendo anche nelle nuove frontiere.

Il Giappone è una di queste. Se in qualunque epoca passata fino a quindici – venti anni fa, qualcuno avesse detto che un giapponese nel 2023 sarebbe diventato titolare in NBA nei Lakers, sarebbe stato deriso e sbeffeggiato, ma ormai il basket è u fenomeno globale in ogni parte del mondo.

Andrea Renzi

