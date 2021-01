Nico Mannion: l'ultimo giovane italiano in NBA

Nico Mannion compirà a marzo venti anni, è il più giovane italiano attualmente in NBA alla corte dei Golden State Warrior, il club NBA di maggior risalto dello scorso decennio. Con i Warriors ha un contratto che prevede il suo utilizzo per cinquanta partite su settantadue di questa stagione regolare. Il siuo club ha fatto sapere che quest'anno verrà utilizzato anche nella G League, la lega americana secondaria alla NBA.

I Warriors nonostante l'assenza forzata per questa stagione del leggendario Klay Thompson, non vogliono correre il rischio di bruciare il giovane italiano, lanciandolo troppo presto nei grandi palcoscenici. Niccolò ha accettato umilmente questa scelta del suo club e ha detto in un'intervista di avere totale fiducia in Steve Kerr l'allenatore dei Warriors, perché i suoi trofei vinti parlano da soli e perché da giocatore era un play - guardia esattamente come lui. Ma diventare un giocatore fisso dei Warriors in NBA non è il suo unico obiettivo. Ce n'è uno ancora più imminente, essere convocato dall'Italia per i giochi olimpici di Tokyo 2021.



Mannion ha già debuttato in nazionale e ha detto che nonostante sia nato in Italia e ne è orgogliosamente cittadino, nei primi tempi aveva difficoltà a comunicare con la nostra lingua, ma ormai quei problemi sono superati. La sua convocazione azzurra per Tokyo 2021 dipenderà da questa sua stagione tra NBA e G League. La testa sulle spalle sembra esserci, il ragazzo è disposto a seguire i consigli del suo staff e dei suoi compagni più esperti, il nostro augurio è che realizzi a breve tutti i propri obiettivi sia coi Warriors con la nazionale azzurra. Ne abbiamo bisogno.

Andrea Renzi



