NBA Nikola Jokic MVP in NBA 2021 - 2022

Per il secondo anno consecutivo il serbo dei Denver Nuggets si è aggiudicato il premio di miglior giocatore NBA della stagione regolare, nonostante abbia mantenuto quel pazzesco rendimento anche nelle cinque gare di play off che ha disputato quest'anno, di cui quattro perse contro i Golden State Warriors. Solitamente questo premio viene assegnato al miglior giocatore della squadra che ha vinto la stagione regolare, ma gli ultimi due anni hanno fatto eccezione.

Jokic, già mvp l'anno scorso, ha fatto una stagione ancora migliore per numeri e rendimento. E quando metti a referto la miglior stagione regolare statistica PER della storia NBA, diventa impossibile non vincere questo premio. Il PER è un calcolo statistico che tiene conto di tutte le caselle positive e negative rapportate ai possessi giocati, anche quelle che non vanno a referto. L'esplosione del serbo è avvenuta due anni fa quando si presentò ai play off 2020 nella miglior forma fisica della sua carriera, ma quest'anno ha raggiunto il suo massimo potenziale, diventando anche il quarto centro con le migliori statistiche difensive, che non comprendono solo stoppate e palle recuperate, ma tante altre cose che non vanno a referto.

Nessuno aveva mai avuto dubbi sul suo potenziale offensivo, ma in difesa era sempre stato uno dei giocatori più vulnerabili della NBA e vederlo ora tra i primi, è un qualcosa di impressionante. Anche i difensori migliori quando danno un immenso contributo in attacco, tendono a risparmiarsi in difesa, figuriamoci quelli che il talento difensivo non l'hanno mai avuto. Il serbo era sempre stato accusato di scarsa mentalità da vincente e di pigrizia, ma ormai questi difetti sono soltanto un lontano e triste ricordo. Vanno menzionate anche le grandi stagioni di Embiid e Antetokounmpo, che completano un podio tutto straniero.

Andrea Renzi



