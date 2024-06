BASKET Olimpia Milano campione d'Italia 2023 - 24

L'Olimpia Milano ha sconfitto 3 - 1 nelle finali dei play off la Virtus Bologna ed è campione d'Italia per la trentunesima volta. Queste sono le due squadre più titolate in Italia e anche le più dominanti oggi e in generale negli ultimi anni. L'eroe della serata è la stella spagnola della squadra milanese Nikola Mirotic, autore di trentadue punti e dodici rimbalzi.

Calcolando tutte le statistiche, questa dello spagnolo è la seconda miglior partita di sempre nelle finali italiane dopo quella di Zeljko Rebraca della Benetton Treviso di venticinque anni fa. Ma ovviamente è stato tutto il collettivo milanese a brillare e a vincere in questa stagione: l'italiano ex NBA Melli, gli stranieri Hall, Napier e Shields, il tedesco campione del mondo Voigtmann, l'italiano Tonut, ecc.

E ovviamente è anche merito dell'allenatore sette volte campione d'Italia Ettore Messina, che non ha vinto importanti trofei solo in Italia, ma anche quattro volte l'Eurolega ed è stato anche vice allenatore in NBA degli allora gloriosi San Antonio Spurs. Per Milano è il terzo scudetto di fila, ma la rivalità contro Bologna non è certo finita qui e continuerà non solo in Italia, ma anche in Eurolega.

