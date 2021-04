Ottavo "hurrà" di fila per Brindisi: Pesaro battuta 86-62

Il quinto atto stagionale tra Pesaro e Brindisi va ai pugliesi che continuano a volare in testa alla classifica, a braccetto con l'Olimpia Milano. Ottava vittoria consecutiva (nona nelle ultime 10) per gli uomini di coach Vitucci – ancora assente e alle prese con il Covid – che non hanno problemi alla Vitrifrigo Arena e comandano dal primo all'ultimo quarto. Alla fine sarà 86-62 per l'Happy Casa, il tutto senza due pedine importanti come Thompson e Perkins ma anche con l'importante rientro di Harrison dopo oltre tre mesi di stop. Saranno 14 i punti totali per la guardia statunitense, meglio – in casa Brindisi – fanno solo Krubally con 20 e Willis, autore di una doppia doppia grazie ai 24 + 11 rimbalzi. Per la VL di coach Repesa l'unico in doppia cifra è Simone Zanotti con 12 punti e 7 rimbalzi ma non basta: Brindisi domina in lungo e in largo.









Sicuramente ha pesato - per i biancorossi - l'assenza di capitan Delfino vittima di una lesione completa della fascia plantare sinistra nell'ultimo match vinto contro la Fortitudo Bologna. Dall'altra parte la capolista chiude con 24 lunghezze di vantaggio, arrivando addirittura a toccare il +27 in avvio di terzo periodo dopo che Pesaro aveva provato a rientrare con una reazione d'orgoglio. Ma non basta, la VL è decima con 20 punti: gli ultimi posti play-off – rappresentati in questo momento da Trento e Trieste, prossimo avversario della Carpegna Prosciutto – distano una vittoria.