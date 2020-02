SERIE C Padovano:" Grande difesa e un Raschi supersonico" Il quintetto sammarinese conquista la sesta vittoria consecutiva che vale il secondo posto in classifica

Il coach della Tiss' You Care San Marino elogia la grande prova difensiva del quintetto bianco-azzurro e afferma: "Ora batterci non sara facile per nessuno"

