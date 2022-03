SERIE C SILVER Pallacanestro Titano a Gualdo per rilanciarsi Reduci da due sconfitte in tre partite, i biancazzurri vanno in Umbria per chiudere l'andata della seconda fase.

Si va a concludere l'andata di una seconda fase avara di soddisfazioni per la Pallacanestro Titano, che dopo il ruolino deciso della prima parte di campionato vive un momento complicato. La classifica dice ancora secondo posto a -4 da Porto Recanati, c'è però da invertire un trend che ha portato due ko in tre partite, l'ultimo dei quali sul campo del Tolentino terzultimo. E anche questo fine settimana sarà trasferta, domenica alle 18 contro un Gualdo 11°. Gualdo che coach Porcarelli descrive come “non totalmente senior come Tolentino, più vicino alle formazioni incontrate nelle altre gare della seconda fase”. Una formazione guidata da De Angelis, uno dei migliori del torneo con quasi 20 punti di media, Marini, play abile sia in realizzazione che negli assist, e Novatti, guardia con trascorsi in Serie B. All'appuntamento la Titano si presenta con qualche acciacco di troppo ma con la volontà di reagire alle sconfitte degli ultimi turni, per ritrovare la via in un campionato che, comunque, la vede ancora stabilmente nei playoff. E al giro di boa verrà incontro anche il calendario, considerando che nel ritorno ci saranno tre partite casalinghe su quattro.

