Pallacanestro Titano, al Multieventi arriva la capolista Loreto Pesaro

C'è ancora Pesaro nel destino della Pallacanestro Titano. Prima il ko inaspettato contro il Basket Giovane, ora l'impegno sulla carta più ostico contro Loreto. Al Multieventi arriva la capolista per la 10^ giornata di ritorno della Serie C Silver. I marchigiani sono un avversario di altissimo livello e i numeri parlano per loro. 21 vittorie ed una sola sconfitta in 22 giornate, 42 punti e +8 sul Gualdo secondo. Una media punti segnati di 84.3 e quella subiti di 58.1. Numeri d'altra categoria per un quintetto già proiettato sulla C unica del prossimo anno.

Obiettivo concreto anche per i Titans, al momento terzi con 32 punti assieme a Fossombrone e Urbania e con un margine rassicurante sulla settima forza del campionato, Perugia, distante 7 lunghezze a 5 partite dal termine. Ma la voglia di fare bene contro i primi della classe c'è, e domani – palla a due alle ore 18 - ci si aspetta un Multieventi pieno e carico a spingere i ragazzi di coach Stefano Rossini. Mancherà solo l'influenzato Borello mentre Raschi, nonostante qualche acciacco, ci sarà. Dall'altra parte occhi puntati sul playmaker argentino Mauro Araujo, uno dei migliori giocatori del girone.